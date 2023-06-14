Джерело: Sky news

Попри невдалу атаку Росії на Київ, яка перетворила “триденну спеціальну військову операцію” на місяці повномасштабної війни, Путін сказав військовим блогерам та кореспондентам у Кремлі, що він розглядає можливість повторної спроби взяття Києва.

“Вертатись туди чи ні? Чому я задаю таке риторичне запитання? Тільки я сам можу на це відповісти”.

Він додав, що Росія може прагнути відокремити більше території України, щоб запобігти обстрілу Росії після атак на Курську та Білгородську області.

Відповідаючи на запитання воєнного кореспондента держтелебачення Олександра Сладкова чи буде в Росії мобілізація, Путін сказав: “Немає підстав вводити в країні якийсь особливий режим чи воєнний стан. На сьогодні в цьому немає потреби”.