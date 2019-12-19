Про це Путін заявив на підсумковій прес-конференції.

“У процесі створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор’я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням: “для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні”, тому що Україна була сільською територією”, – сказав він.

При цьому, розмірковуючи над створенням СРСР Леніним, президент Росії назвав це рішення “дивним”.

“Це досить дивне рішення, але воно відбулося. Це все спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна і тепер ми з цим розбираємося”, – заявив він.