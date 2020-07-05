Право союзних республік на вихід зі складу СРСР, закріплене в радянській Конституції, було "міною уповільненої дії".

Про це президент Росії Володимир Путін висловив в інтерв’ю програмі “Москва. Кремль. Путін” на телеканалі “Россія 1”.

Путін пояснив, що в Конституціях радянського періоду була закладена ленінська теза про право виходу республік зі складу СРСР, при цьому не була прописана процедура такого виходу.

За словами Путіна, в результаті республіка, яка входила до складу СРСР, отримувала “в свій багаж величезну кількість традиційних історичних російських земель” і могла вийти зі складу Радянського Союзу не “з чим прийшла”, а “потягнувши” з собою “подарунки від російського народу”.

Він додав, що в Конституції 1977 року “було прописано ексклюзивне монопольне право компартії на владу”. При цьому, продовжив Путін, компартія стала стрижнем державної системи і пов’язала свою власну долю, свої групові інтереси з інтересами всієї країни.

Президент підкреслив, що коли компартія почала зсередини розсипатися, за нею стала розсипатися і країна.

“Ось це і є міна уповільненої дії, закладена ще в 1922 році при утворенні Радянського Союзу”, – зазначив президент.

Він підкреслив, що Росія повинна уникнути подібних речей. Путін висловив упевненість, що поправки до Конституції Росії будуть зміцнювати російську державність і створювати умови для поступального розвитку країни в майбутні десятиліття.