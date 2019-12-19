Про це він заявив під час прес-конференції.
Він вважає, що розмовляти в “нормандському форматі” потрібно, але тільки за умови, що ці розмови мають певний результат.
За його словами, серед “позитивних змін” – продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу, зменшення обстрілів і розведення сил і засобів на конкретних ділянках.
“Що стосується зустрічі в квітні, то вона стане актуальною, якщо будуть позитивні зміни. Вони є чи ні? Є. Закон про особливий статус продовжено. Основа для врегулювання не втрачена, проведено відведення військ. Чомусь наші партнери в Україні не хочуть розводити по всій лінії. Скоротилася кількість обстрілів, хоча вони ще зберігаються. Продовження роботи в нормандському форматі доцільне”, – сказав Путін.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.