Президент Росії Володимир Путін заявив, що "нормандський саміт" в квітні відбудеться, якщо будуть позитивні зміни на шляху досягнення угод.

Про це він заявив під час прес-конференції.

Він вважає, що розмовляти в “нормандському форматі” потрібно, але тільки за умови, що ці розмови мають певний результат.

За його словами, серед “позитивних змін” – продовження на рік дії закону про особливий статус Донбасу, зменшення обстрілів і розведення сил і засобів на конкретних ділянках.

“Що стосується зустрічі в квітні, то вона стане актуальною, якщо будуть позитивні зміни. Вони є чи ні? Є. Закон про особливий статус продовжено. Основа для врегулювання не втрачена, проведено відведення військ. Чомусь наші партнери в Україні не хочуть розводити по всій лінії. Скоротилася кількість обстрілів, хоча вони ще зберігаються. Продовження роботи в нормандському форматі доцільне”, – сказав Путін.