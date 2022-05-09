Президент Росії Володимир Путін 9 травня не оголосив мобілізацію. Натомість він висловив декілька тез щодо збройної агресії проти України, назвавши це рішення правильним.

Відповідну заяву президент країни-агресора зробив під час виступу на параді в Москві, присвяченому Дню перемоги.

Експерти очікували, що 9 травня Путін оголосить мобілізацію на війну з Україною, але цього не сталося.

У святковому зверненні російський президент озвучив декілька тез щодо вторгнення до сусідньої країни. На його думку, агресія була необхідним та єдиним правильним рішенням. Путін повідомив, що Росія превентивно відреагувала на нібито можливу зростаючу загрозу від НАТО.

Також російський президент-диктатор заявив, що так звані “ополченці” Донбасу разом зі збройними силами РФ борються на “своїй” землі.

Також російський лідер звинуватив Захід в тому, що він не прислухався до вимог країни-агресора щодо гарантій безпеки та подальшого просування НАТО на схід.