Як повідомлялося, 22 квітня Володимир Путін, коментуючи пропозицію про зустріч від президента України Володимира Зеленського заявив, що для “обговорення проблем Донбасу” керівництво України повинно зустрічатися з ватажками “ЛНР” і “ДНР”, а “вже потім обговорювати їх з представниками третіх країн”.

За словами Резнікова, на позначення тимчасово окупованих територій України в Мінських угодах використовується абревіатура “ОРДЛО” (окремі райони Донецької та Луганської областей), також використовують назву “незаконні збройні формування”. Ці найменування використовує і Росія, як сторона Мінських угод та учасниця “нормандського формату”.

У зв’язку з цим, каже Резніков, заяву Путіна може бути розцінено як вихід країни з Мінських угод.

“І він сьогодні — президент країни — їх називає як суб’єктів. Це означає, що він відмовляється від Мінських угод. Я так це сприймаю. Якщо він відмовляється від Мінських угод — давайте говорити про те, який буде майданчик?”, — сказав Резніков. “Росія по суті промовою їх президента денонсувала їх (Мінські угоди — ред.). Хоча це не є міжнародним юридичним договором, це політико-дипломатичний домовленості, але цього достатньо, аби ставити питання: “Ви відмовляєтеся від Мінську?”, — додав він.

Віцепрем’єр також зазначив, що делегація України в ТКГ, членом якої він є, звернеться до ОБСЄ, що виступає модератором, щодо цієї заяви президента.

Резніков також припустив, що МЗС України звернеться з нотою до МЗС РФ, вимагаючи роз’яснень щодо змісту заяв Путіна.