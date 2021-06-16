Президент Росії Володимир Путін дав оцінку переговорам з американським лідером Джо Байденом. Він назвав переговори "принциповими", але не "ворожими".

Про це Путін повідомив під час пресконференції за результатами зустрічі.

“Загальна оцінка… Я вважаю, що не було ніякої ворожості. Навпаки, наша зустріч була в принциповому ключі, бо в нас не збігаються оцінки з різних позицій. Але, на мою думку, обидві сторони продемонстрували бажання зрозуміти одне одного та шукати шляху для зближення позицій. Розмова була доволі конструктивною”, – пояснив Путін.

Під час пресконференції Путін неодноразово повторював, що розмова з Байденом була прямою та відкритою, без “дипломатичних відхилень від тем”. Він додав, що не відчував тиску від американської сторони та сам не намагався чинити тиск.

“Зустріч, в цілому, була результативною. Вона була предметною, конкретною та відбувалася в атмосфері результативності”, – резюмував Байден.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.