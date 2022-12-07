7 грудня російський президент заявив, що його армія “може воювати” в Україні протягом тривалого часу, водночас знову вдався до ядерної риторики. Зокрема, Путін назвав російський ядерний арсенал “стримуючим фактором” у конфліктах, не пообіцявши не використовувати його першим.

Попередивши, що загроза ядерної війни у ​​світі зростає, Путін повторив, що Росія захищатиме себе та своїх союзників “усіма наявними у нас засобами, якщо це буде необхідно”. У телевізійних коментарях у середу на засіданні кремлівської ради з прав людини він звинуватив США та їхніх союзників у ядерних загрозах.

У відповідь на ці коментарі російського президента виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що блок “не піддається шантажу та маніпуляціям Росії”.

“Нам потрібно залишатися твердими, тримати курс, продовжувати тиснути на країну-агресора. Росія і ЄС зараз готують дев’ятий пакет санкцій, і ми повинні продовжувати надавати всю необхідну підтримку Україні”, – сказав він.