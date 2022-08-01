Про це інформує Reuters.
Путін підписав нову 55-сторінкову військово-морську доктрину, яка визначає широкі стратегічні цілі російського флоту, включаючи його амбіції як “великої морської держави”, які поширюються на весь світ. Згідно з нею, Росія визначила глобальні морські амбіції щодо таких районів, як Арктика та Чорне море.
Також головною загрозою для Росії в доктрині є “стратегічна політика США щодо домінування у світовому океані” та наближення військового альянсу НАТО до кордонів Росії.
У доктрині йдеться, що Росія може використовувати свою військову силу відповідно до ситуації у світовому океані, якщо інші “м’які сили”, такі як дипломатичні та економічні інструменти, будуть вичерпані. Разом з тим у документі визнається, що Росія не має достатньо військово-морських баз у всьому світі.
Виступаючи з нагоди Дня військово-морського флоту Росії в колишній імперській столиці Санкт-Петербурзі, заснованій царем Петром Першим, Путін похвалив Петра за те, що він зробив Росію великою морською державою та підвищив світовий авторитет російської держави.
Після огляду військово-морського флоту Путін виступив з короткою промовою, в якій пообіцяв, що те, що він рекламував як унікальні російські гіперзвукові крилаті ракети “Циркон”, попередивши, що Росія має військовий вплив, щоб перемогти будь-яких потенційних агресорів.
- Розпочалася сто п’ятдесят девʼята доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Противник посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.
- Протягом останньої доби Збройні сили України ліквідували приблизно 200 російських окупантів. Загалом кількість убитих росіян уже становить приблизно 41 030 осіб. Також ЗСУ знищили 16 артилерійських систем противника.