Про це інформує Reuters.

Путін підписав нову 55-сторінкову військово-морську доктрину, яка визначає широкі стратегічні цілі російського флоту, включаючи його амбіції як “великої морської держави”, які поширюються на весь світ. Згідно з нею, Росія визначила глобальні морські амбіції щодо таких районів, як Арктика та Чорне море.

Також головною загрозою для Росії в доктрині є “стратегічна політика США щодо домінування у світовому океані” та наближення військового альянсу НАТО до кордонів Росії.

У доктрині йдеться, що Росія може використовувати свою військову силу відповідно до ситуації у світовому океані, якщо інші “м’які сили”, такі як дипломатичні та економічні інструменти, будуть вичерпані. Разом з тим у документі визнається, що Росія не має достатньо військово-морських баз у всьому світі.

Виступаючи з нагоди Дня військово-морського флоту Росії в колишній імперській столиці Санкт-Петербурзі, заснованій царем Петром Першим, Путін похвалив Петра за те, що він зробив Росію великою морською державою та підвищив світовий авторитет російської держави.