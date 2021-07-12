Путін назвав Україну «дітищем радянської епохи» в пропагандистській статті про «один народ» 

Президент Російської Федерації Володимир Путін опублікував нову статтю "Про історичну єдність росіян та українців", у якій переконує, що Україна є "дітищем радянської епохи", а на Донбасі — "громадянська війна" і "братовбивство".

Статтю опубліковано на сайті Кремля. Матеріал доступний для прочитання російською та українською мовами.

У першій частині статті Володимир Путін викладає своє бачення історії України та Росії від часів Давньої Русі до здобуття Україною Незалежності. Від перших абзаців Володимир Путін, нібито розмірковуючи про історичні питання, просуває різноманітні хибні тези. Зокрема, поширює теорію про існування єдиної давньоруської мови, від якої начебто пішли російська, білоруська і українська мови.

“І росіяни, і українці, і білоруси – спадкоємці Давньої Руси, яка була найбільшою державою Європи. Слов’янські та інші племена на величезному просторі – від Ладоги, Новгорода, Пскова до Києва і Чернігова – були об’єднані однією мовою (зараз ми називаємо її давньоруською), господарськими зв’язками, владою династії князів Рюриковичів. … Важливо зазначити, що і у західних, і у східних руських землях розмовляли однією мовою. Віра була православною. Аж до середини XV століття зберігалося єдине церковне керівництво”, — пише він.

Лінгвісти ж сьогодні дотримуються тієї точки зору, що розвиток трьох східнослов’янських мов йшов паралельно. Теорія ж існування спільної мови є спростованою.

Далі президент РФ ретранслює хибну тезу про походження назви України від слова “окраїна”, применшує значущість доробків видатних українських майстрів слова Тараса Шевченка і Миколи Гоголя, акцентуючи, що обидва писали й російською мовою також, виправдовує підписання Валуєвського циркуляру тощо.

Насамкінець Путін доходить висновку про те, що сучасна Україна була створена завдяки Росії.

“Таким чином, сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам’ятаємо, що значною мірою вона створювалася за рахунок історичної Росії. Досить порівняти, які землі возз’єдналися з російською державою в XVII столітті і з якими територіями УРСР вийшла зі складу Радянського Союзу”, — пише президент РФ.

В матеріалі російський лідер викладає і своє бачення подій останніх років. Він заперечує факт агресії РФ проти України, окупації українських територій. Події Революції Гідності він називає “державним переворотом” і пояснює наслідками “зовнішнього впливу”. Ситуацію на Донбасі називає “громадянською війною” і “братовбивством”.

“Державний переворот, а услід за ним дії київської влади, неминуче спровокували протистояння і громадянську війну. За оцінкою Верховного комісара ООН з прав людини, загальна кількість жертв, пов’язаних із конфліктом в Донбасі, перевищила 13 тисяч людей. Серед них старі люди, діти. Страшні, непоправні втрати. Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство”, — додає російський президент.

Президента Володимира Зеленського російський лідер звинувачує у брехні.

“Основним передвиборчим гаслом чинного президента було досягнення миру. Він на цьому прийшов до влади. Обіцянки виявилися брехнею. Нічого не змінилося. А в чомусь ситуація в Україні і навколо Донбасу ще й деградувала”, — заявляє Путін.

Резюмуючи, президент РФ заявляє про готовність РФ до діалогу і переконує, що “справжня суверенність України можлива лише в партнерстві з Росією”.