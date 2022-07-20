Президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий допомогти Україні відновити експорт зерна морем. Однак для цього необхідно виконати одну умову.

Про це повідомляє французька газета Le Monde посилаючись на заяву Путіна під час візити до Ірану.

За словами російського лідера, для того, щоб Україна могла відновити експорт зерна морським шляхом, Захід повинен “зняти всі обмеження” щодо постачання російського зерна.

Більш того, очільник Кремля наголосив, що відновлення експорту російського зерна необхідне, щоб покращити ситуацію на міжнародних продовольчих ринках та нагадав, що США вже зняли обмеження щодо постачання російських добрив на світові ринки.

Варто зауважити, що США та Євросоюз неодноразово наголошували, що санкції проти Росії жодним чином не торкаються продовольства, яке постачається з Росії чи у Росію.

Детальні роз’яснення щодо цього були оприлюднені у відповідному звіті міністерства фінансів США минулого тижня.

У ньому зазначається, що США заборонили лише імпорт алкоголю та морської продукції з Росії, а всі інші товари безперешкодно ввозять до Сполучених Штатів.