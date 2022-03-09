Про це йдеться у статті американського видання The New York Times.
Вільям Дж. Бернс зазначив, що ізоляція Володимира Путіна у світі робить його “дуже важким у спілкуванні”.
За його словами, дії Путіна вчергове доказують його рішучість захопити владу в Україні. Проте події, які відбулись минулого тижня, кинули виклик очільнику Кремля.
“Насамперед йдеться про самих українців, про їх мужність, про мудрість та силу їх керівництва. Це все здивувало Путіна та розчарувало його”, – наголосив Бернс.
Він додав, що окрім опору українців Володимира Путіна хвилює й реакція Заходу та його союзників. Насамперед це стосується Німеччини, з якою вони будували газопровід “Північний потік-2”. Також, на думку представника ЦРУ, Путін схвильований діями своєї ж армії.
Бернс додав, що влада США дуже уважно слідкує за внутрішньою підтримкою Путіна. Оскільки підконтрольні йому ЗМІ займають чи не весь медіапростір Росії, громадяни РФ ще не скоро зрозуміють, що їх президент розпочав справжню війну в Україні.
Проте з часом, коли в Росії хоронитимуть все більше солдатів, які загинуть в Україні, погляди росіян зміняться.
“Наразі ми бачимо відносно невелику кількість росіян, які виходять на протести. За ці дні було затримано 13 000 чи 14 000 людей, що немало для такого глибоко репресивного суспільства як Росія”, – додав Бернс.
- Нагадаємо, очільники розвідувальної спільноти США запевнили, що російський президент Путін може продовжити наступ в Україні, попри військові невдачі та спричинені санкціями економічні труднощі.
- Також виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оточення президента країни-агресора РФ Володимира Путіна боїться розповідати йому про те, як насправді відбувається “спецоперація” Росії в Україні.