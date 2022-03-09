Представник ЦРУ Вільям Дж. Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін не є божевільним. Проте за роки при владі його погляди стали більш жорсткими і Путін має твердий намір перемогти в Україні.

Про це йдеться у статті американського видання The New York Times.

Вільям Дж. Бернс зазначив, що ізоляція Володимира Путіна у світі робить його “дуже важким у спілкуванні”.

За його словами, дії Путіна вчергове доказують його рішучість захопити владу в Україні. Проте події, які відбулись минулого тижня, кинули виклик очільнику Кремля.

“Насамперед йдеться про самих українців, про їх мужність, про мудрість та силу їх керівництва. Це все здивувало Путіна та розчарувало його”, – наголосив Бернс.

Він додав, що окрім опору українців Володимира Путіна хвилює й реакція Заходу та його союзників. Насамперед це стосується Німеччини, з якою вони будували газопровід “Північний потік-2”. Також, на думку представника ЦРУ, Путін схвильований діями своєї ж армії.

Бернс додав, що влада США дуже уважно слідкує за внутрішньою підтримкою Путіна. Оскільки підконтрольні йому ЗМІ займають чи не весь медіапростір Росії, громадяни РФ ще не скоро зрозуміють, що їх президент розпочав справжню війну в Україні.

Проте з часом, коли в Росії хоронитимуть все більше солдатів, які загинуть в Україні, погляди росіян зміняться.