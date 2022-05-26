Про це повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За словами Шольца, Росії не можна дозволяти диктувати умови будь-яких мирних угод. Канцлер Німеччини наголосив, що за три місяці війни окупаційним військам не вдалося захопити Київ та Харків. Однак зараз росіяни намагаються йти в наступ на Донбасі та мають незначні успіхи на півдні України, не зважаючи на жорсткий опір та санкції з боку міжнародної спільноти.

“Путін не має виграти війну, і я переконаний, що не виграє. Захоплення їм України наразі видається ще менш можливим, ніж на початку війни”, — Повідомив Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

Німецький канцлер наголосив, що продиктованого Путіним миру не буде. Його не прийме Україна та Європа.

На думку Шольца, Путін ініціює переговори лише тоді, коли зрозуміє, що війну в Україні неможливо виграти. Саме тому Заходу так важливо й надалі підтримувати Київ.