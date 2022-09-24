За даними ЗМІ, оскільки Росія зазнає серйозних втрат у повномасштабній війні проти України, президент РФ Володимир Путін почав активніше керувати військовою стратегією своїх армійців. Зокрема Путін відхилив прохання польових командирів щодо виведення військ РФ з Херсонської області.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами американських офіційних осіб, останніми тижнями Путін активніше включився в стратегічне планування війни в Україні, зокрема він відхилив прохання своїх командувачів відійти з Херсона.

Відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через Дніпро, зберігши техніку та врятувавши життя солдатів.

Водночас такий відступ був би ще одним принизливим публічним визнанням невдач Путіна у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за місяць.

Херсон був першим великим містом, яке впало під час першого вторгнення росіян, і залишається єдиною регіональною столицею під контролем Москви. Повернення Херсона було б великим досягненням для президента України Володимира Зеленського.

Намагання Путіна здобути перемогу у війні змусило його частіше публічно коментувати її та оголосити часткову мобілізацію, адже у вересні стало зрозуміло, що у РФ мало військ для продовження наступу. Окрім цього, не вистачає російським армійцям і високотехнологічної зброї. Також росіянам не вдалось отримати перевагу у повітряному просторі України.

Та за даними офіційних осіб США, які ознайомлені з даними розвідки, за лаштунками Путін бере на себе ще більшу роль у війні, зокрема повідомляючи командирам, що стратегічні рішення на полі повинен приймати саме він. Попри те, що Путін прислухався до деяких рекомендацій військових та, зокрема, оголосив часткову мобілізацію, така активна участь російського президента у плануванні війни створила напругу, заявили американські чиновники.

Офіційні особи додали, що після того, як Путін не дозолив російським армійцям вийти з Херсона, моральний дух армії РФ впав. Найбільше це стосується тих підрозділів, яким відрізали лінії постачання і які, ймовірно, можуть залишитись у безвихідній ситуації під час контрнаступу ЗСУ.

“Ситуація в Україні є явно динамічною. Ще занадто рано для повної оцінки, але мені зрозуміло, що стратегічна ініціатива перейшла до українців. Але попереду ще довгий шлях”, — заявив у 23 вересня генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Розбіжності Путіна щодо бойових ліній у Херсоні ілюструють, наскільки критичною є війна на півдні України для обох сторін, заявили американські чиновники. Попри останні успіхи України на Харківщині, територія навколо Херсона є критичним театром війни, що має глибокі стратегічні наслідки для Києва та Москви.

Деякі американські офіційні особи заявили, що бачать проблеми для російських військових на південному напрямку. Зокрема цього тижня високопосадовець з США заявив, що Україна на шляху повторного успіху, такого, який був на Херсонщині.

Якщо Україна відтіснить російські війська ще далі, під загрозою опиниться Керченський міст, який з’єднує материкову частину Росії з окупованим Кримом.

Розбіжності щодо Херсона – це не єдині розбіжності між Путіним і його вищим командуванням.

За словами американських чиновників, старші російські офіцери неодноразово ставили під сумнів перші плани повномасштабної війни, зокрема початковий етап, який передбачав швидкий удар по Києву. Тоді російські офіцери вважали, що Путін збирається воювати з недостатньою кількістю військ і зброї.

Ці побоювання російських офіцерів виправдалися, і після поразки російської армії під Києвом Путін послабив свій контроль над військовим плануванням. Як зауважили у США Путін дозволив старшим генералам створити нову стратегію, зосереджену на масованих артилерійських обстрілах. Нова стратегія фактично була жорстокою війною на виснаження, яка підіграла силі російської армії та змогла просунути її вперед на сході України.

Відтоді, як Путін наказав своєму командуванню продовжувати бої в Херсоні, російські військові намагалися зупинити просування українців на цьому напрямку. Минулого тижня росіяни підірвали дамбу на річці Інгулець, щоб ускладнити поточний контрнаступ.

Своєю чергою ЗСУ підірвали переправи через річку Дніпро, що значною мірою відрізало російські війська від їхніх ліній постачання з іншого боку.

Відхід через річку Дніпро, ймовірно, дозволив би російським командирам утримувати лінію на півдні з меншою кількістю військ. Це дало б їм більше можливостей для передислокації сил з Херсона в інші райони, або відбиваючи контрнаступ на Харківщині на північному сході, зміцнюючи лінії оборони на східному Донбасі або відкриваючи новий фронт на півдні.

Але Путін сказав командирам, що він визначить стратегію.

“У цій війні спостерігалася постійна невідповідність між політичними цілями Путіна та військовими засобами їх досягнення. У важливих моментах прийняття Путін зволікав, відмовляючись визнавати реальність, поки варіанти розвитку подій не перетворилися з поганих на гірші”, – сказав Майкл Кофман, директор із вивчення Росії в CNA, науково-дослідному інституті оборони в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Оскільки в Росії зростає незгода з діями Кремля, а чоловіки призовного віку намагаються втекти з країни, щоб уникнути призову, у США вважають, що ще одна перемога України на Херсонщині ще сильніше підірве підтримку війни серед росіян. Це те, зауважили у США, чим Путін не може ризикувати.

Попри те, що Путін не дає дозвіл на відступ з Херсона, американські офіційні особи заявили, що самі російські офіцери розділилися щодо того, як реагувати на українські контрнаступи. Деякі офіцери вважають, що їм слід відмовитися від наказів Путіна, перш ніж українці прорвуть їхні нинішні лінії. Інші ж вважають, що вони повинні виконувати вказівки Путіна.