Про це пише італійське видання Sky Italia.
Як зазначив Маріо Драгі, коли він запитав у Путіна про припинення активних бойових дій в Україні, російський президент відповів, що для цього “ще не дозріли умови”.
За його словами, він також закликав президента РФ зустрітись з Зеленським, проте Путін заявив, що час для зустрічі з українським президентом “ще не настав”.
Італійський прем’єр зауважив, що Путін наполягав на тому, що спочатку повинні проходити перемовини між українською та російською делегаціями.
“Путін сказав, що, на його думку, в перемовинах є невеликі кроки вперед і фактично позиції двох сторін з різних питань дещо зблизилися”, – розповів Драгі.
Проте, додав Маріо Драгі, він з обережністю та скептицизмом ставиться до таких заяв Путіна. За його словами, потрібно говорити про конкретні факти, а не про заяви.
Він додав, що антиросійські санкції працюють, та щоб досягти миру Україна повинна захищатись. В іншому разі миру не буде.
“Готовність Зеленського до переговорів завжди була тотальною. Та проблема у тому, чи хоче Росія миру. Тому що наразі факти говорять про інше – у них такого бажання немає”, – додав Маріо Драгі.
- Нагадаємо, в Італії підтримали вступ України в Європейський Союз. Прем’єр-міністр Маріо Драгі відреагував на звернення українського президента Володимира Зеленського до їхнього парламенту.
- Раніше італійський уряд висловив готовність відбудувати зруйнований внаслідок російського бомбардування Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці.
- Відомо, що 4 березня спецпідрозділ фінансової поліції у співпраці з відділом економічної та фінансової поліції Imperia та авіаційним оперативним департаментом Генуї виконав наказ про заморожування активів декількох російських олігархів в Італії.