Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, який напередодні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомив, що очільник Кремля не готовий ані припиняти вогонь в Україні, ані провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише італійське видання Sky Italia.

Як зазначив Маріо Драгі, коли він запитав у Путіна про припинення активних бойових дій в Україні, російський президент відповів, що для цього “ще не дозріли умови”.

За його словами, він також закликав президента РФ зустрітись з Зеленським, проте Путін заявив, що час для зустрічі з українським президентом “ще не настав”.

Італійський прем’єр зауважив, що Путін наполягав на тому, що спочатку повинні проходити перемовини між українською та російською делегаціями.

“Путін сказав, що, на його думку, в перемовинах є невеликі кроки вперед і фактично позиції двох сторін з різних питань дещо зблизилися”, – розповів Драгі.

Проте, додав Маріо Драгі, він з обережністю та скептицизмом ставиться до таких заяв Путіна. За його словами, потрібно говорити про конкретні факти, а не про заяви.

Він додав, що антиросійські санкції працюють, та щоб досягти миру Україна повинна захищатись. В іншому разі миру не буде.