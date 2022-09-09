Австрія готова підтримати мирні переговори для припинення широкомасштабної війни в Україні, але це малоймовірно, бо Путін не має наміру відступати.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю Wiener Zeitung.

На питання, чи міг би уряд Австрії запропонувати свою країну як місце для переговорів між Росією та Україною, Александер Шалленберг відповів: “Звичайно, якщо дипломатія стане домінантною силою, ми були б готові прийняти перемовників. Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна зробити висновки, що у нього не має бажання здатися. Зовсім навпаки. Ціль Росії, ймовірно, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну”.

Крім того, щодо можливо скасування санкцій проти РФ, якщо Путін піде на поступки, міністр закордонних справ Австрії зазначив, що санкції – доволі гнучкий метод, але до їх скасування ще далеко.

Також він зауважив, що санкції з кожним днем ​​стають дедалі ефективнішими. Результатом цього є те, що цілі сектори російської економіки простоюють, в Росії відбувається загальне зниження економічної активності, натомість в Європі все ще прогнозують зростання.

“Зараз важливі стратегічне терпіння і міцні нерви”, – наголосив Александер Шалленберг.

Варто зазначити, що 4 вересня міністерка економіки Юлія Свириденко та федеральний міністр праці та економіки Мартін Кохер підписали Рамкову угоду між Україною та Австрією про економічну співпрацю у розвитку проєктів. Підписання угоди відбулось у Кракові під час візиту міністерки до Польщі.