Про це інформує американський телеканал CNN з посиланням на інтерв’ю Лаврова французькому телеканалу TF1.

Міністр закордонних справ країни-агресора наголосив, що Путін дуже часто з’являється на публіці – і у нього не спостерігається ознак якоїсь хвороби чи поганого самопочуття.

“Ви знаєте, президент Путін щодня з’являється на публіці. Його можна побачити на екранах телевізорів, читати його промови, слухати його виступи”, – сказав Лавров. “Я не думаю, що будь-яка здорова людина може побачити в цій людині ознаки якоїсь хвороби чи недуги. Я залишаю це на совісті тих, хто поширює такі чутки, попри щоденні можливості переконатися, хто як виглядає в цьому світі”, – сказав Лавров.

Спекуляції щодо здоров’я Путіна поширюються уже чимало часу, і Кремль часто спростовує чутки про хвороби. Ці чутки стосуються як фізичного, так і ментального здоров’я президента країни-агресора. Хтось вважає їх ознакою самоізоляцію Путіна або й сам факт розв’язання ним війни; хтось шукає фізичний недуг у кого мовленні, вигляді, ходьбі чи положенню під час видіння. Однак, поки що жодна з чуток про хворобу Володимира Путіна, зокрема – смертельну, не підтвердилася.