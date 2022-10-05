Після низки невдач армії РФ у повномасштабній війні проти України, голова Чечні Рамзан Кадиров та очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розкритикували російське міноборони. Однак у Кремлі вирішили не карати Кадирова і Пригожина за таку критику.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.

Експерти зауважили, що в невдачах армії РФ на полі бою з Україною Кадиров і Пригожин звинуватили командувача військ Центрального військового округу РФ Олександра Лапіна.

Проте така критика не сподобалась російським військовим оглядачам, які вважають що між Лапіним та Кадировим-Пригожиним є певна конкуренція.

Однак у Кремлі на звинувачення Кадирова та Пригожина зовсім не звернули увагу, а поразку за невдачі на Харківщині поклали на Західний військовий округ армії РФ.

Аналітики вважають, що президент РФ Володимир Путін не наважується суперечити Кадирову та Пригожину, оскільки йому для продовження війни проти України потрібні чеченці і найманці з ПВК “Вагнер”

Водночас Путін не може критикувати й міноборони РФ, яке керує більшістю підрозділів, які воюють в Україні.