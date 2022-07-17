Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Однією з непрямих ознак того, що Кремль справді доручив повністю окупувати область, ISW називає спроби російських військ захопити село Дементіївка на півночі Харківської області, яке має обмежене значення для захисту території РФ від українських наступальних дій.
Крім того, аналітики вказують на аудіозапис, який Головне управління розвідки Міноборони України називає перехопленою розмовою російського військовослужбовця з мамою. Чоловік на записі скаржиться, що його командир, який “хоче зайти до Харкова”, не зважає на втрати.
Аналітики ISW зазначають, що проросійський так званий голова окупаційного уряду Харківської області Віталій Ганчев та голова самопроголошеної “Луганської Народної Республіки” Леонід Пасічник 16 липня підписали угоду про взаємну співпрацю та оборону, це, зазначають аналітики, “усе вказує на те, що російська влада в Харківській області створює умови для довгострокової окупації”.
Як зауважили аналітики, російські війська, ймовірно, непослідовно посилять спроби наземного нападу на північ від міста Харкова протягом найближчих днів, щоб показати триваючі територіальні амбіції в Харківській області, але навряд чи зможуть отримати значні територіальні здобутки.
- Нагадаємо, РФ готується до наступного етапу свого наступу в Україні, заявив український військовий посадовець після того, як Москва заявила, що її сили посилять військові операції на “всіх оперативних напрямках”.
- У РФ збільшують кількість класів для військового вишколу неповнолітніх. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.
- Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія зміцнює свої оборонні позиції в окупованих нею районах на півдні України.
- Протягом доби Збройні сили України ліквідували 160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни станом на 16 липня було знищено близько 38 300 росіян.