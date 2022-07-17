Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін, як і раніше, має намір захопити Харківську область після невдалої спроби на початку вторгнення та попри надзвичайно низьку ймовірність успіху РФ в такій спробі.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Однією з непрямих ознак того, що Кремль справді доручив повністю окупувати область, ISW називає спроби російських військ захопити село Дементіївка на півночі Харківської області, яке має обмежене значення для захисту території РФ від українських наступальних дій.

Крім того, аналітики вказують на аудіозапис, який Головне управління розвідки Міноборони України називає перехопленою розмовою російського військовослужбовця з мамою. Чоловік на записі скаржиться, що його командир, який “хоче зайти до Харкова”, не зважає на втрати.

Аналітики ISW зазначають, що проросійський так званий голова окупаційного уряду Харківської області Віталій Ганчев та голова самопроголошеної “Луганської Народної Республіки” Леонід Пасічник 16 липня підписали угоду про взаємну співпрацю та оборону, це, зазначають аналітики, “усе вказує на те, що російська влада в Харківській області створює умови для довгострокової окупації”.

Як зауважили аналітики, російські війська, ймовірно, непослідовно посилять спроби наземного нападу на північ від міста Харкова протягом найближчих днів, щоб показати триваючі територіальні амбіції в Харківській області, але навряд чи зможуть отримати значні територіальні здобутки.