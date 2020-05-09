Лише дві країни не отримали привітання від президента Росії Володимира Путіна з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: це Україна і Грузія.

Про це заявив в ефірі програми “Свобода слова з Савіком Шустером” п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

“Україна ніколи не хотіла війни. І нарешті прийшло розуміння, що війна до нас в 1939-му прийшла із Заходу, а в 2014-му зі Сходу. І ключі від миру для України знаходяться в Москві в руках Путіна”, – зазначив Порошенко.

“Хотів би звернути увагу, що дві країни не отримали привітання з Днем перемоги над нацизмом від російського президента – це Україна і Грузія. Я думаю, що вони чітко розуміють, чому вони нас не вітають”, – додав він.

Порошенко також наголосив, що в Україні і Росії – різне сприйняття 9 травня.

“Це не просто перемога у війні, а перемога над війною. І в цьому відмінність параду в Москві, де половина автомобілів їздить не просто з колорадськими стрічками, а з написом на машинах “Можемо повторити”, і Україна, яка сповідує європейські традиції. І наш слоган – “Ніколи знову”. Це два світи. І я твердо переконаний, що Україна рухається в Європу, знає, що таке війна, в тому числі за останні 6 років. Україна знає, що таке втратити 4 тисячі наших воїнів, що таке втратити 13 тисяч своїх громадян. Україна знає, хто в цьому винен, хто до нас прийшов зі зброєю. І Україна знає, як давати відсіч агресору”, – заявив п’ятий президент.

(На відео – з 2 год. 4 хв.)