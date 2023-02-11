10 лютого РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. За даними українських військових, під час обстрілу дві російські ракети увійшли у повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО. В ISW, коментуючи ці дані наголосили, що президент РФ Володимир Путін не хоче ризикувати прямим конфліктом з НАТО.

Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни.

Як зазначили експерти, триваючі російські масовані ракетні обстріли України продовжують бути небезпечними і для сусідніх країн, як це було у листопаді минулого року, коли ракета впала на території Польщі.

Та попри це ISW вважає, що НАТО (і окремі країни-члени) повністю контролюють свою відповідь і ступінь ескалації реагуючи на випадкові або навмисні російські прольоти чи інші провокації.

“ISW також продовжує з високою впевненістю оцінювати, що Путін не прагне війни з НАТО і навряд чи ризикуватиме безпосередньо ескалацією”, – мовиться у звіті.

Як відомо, після чергового ракетного обстрілу України Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві ракети, які РФ випустила з акваторії Чорного моря, увійшли у повітряний простір Молдови та Румунії.

У Молдові факт прольоту російських ракет над своєю територією підтвердили. Водночас у Румунії заперечили, що ракети РФ входи у їхній повітряний простір.