Про це інформує американський телеканал CNN.
“Говорили, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також сказав про цю ідею президенту Ердогану”, – наголосив Чавушоглу.
Чавушоглу також зазначив, що особиста зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим, проведена в Туреччині напередодні в четвер, і яка не призвела до проривів, стала принаймні початком.
Водночас міністр закордонних справ зауважив, що ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, проте зустріч на рівні міністрів – це важливий початок.
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