Про це інформує американський телеканал CNN.

“Говорили, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також сказав про цю ідею президенту Ердогану”, – наголосив Чавушоглу.

Чавушоглу також зазначив, що особиста зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим, проведена в Туреччині напередодні в четвер, і яка не призвела до проривів, стала принаймні початком.

Водночас міністр закордонних справ зауважив, що ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, проте зустріч на рівні міністрів – це важливий початок.