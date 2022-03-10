Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Путін не проти прямих перемовин з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Чавушоглу сказав після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Говорили, що Зеленський готовий до таких зустрічей, і Путін в принципі не проти. Путін також сказав про цю ідею президенту Ердогану”, – наголосив Чавушоглу.

Чавушоглу також зазначив, що особиста зустріч між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його російським колегою Сергієм Лавровим, проведена в Туреччині напередодні в четвер, і яка не призвела до проривів, стала принаймні початком.

Водночас міністр закордонних справ зауважив, що ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, проте зустріч на рівні міністрів – це важливий початок.