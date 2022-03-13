Про це повідомив під час пресконференції голова МЗС Туреччини Мевлюта Чавушогла.
Путін оголосив, що не проти зустрічі, коли мав телефонні перемовини із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Наразі МЗС Туреччини дбає про те, щоб організувати зустріч лідерів.
“Між сторонами ведуться технічні переговори в Білорусії. З іншого боку, є й старання інших каналів, які ми також підтримуємо”, – заявив Чавушоглу.
Українська сторона також готова до зустрічі. Тому наразі продовжують узгоджувати можливі перемовини, після чого мають обрати час і місце їхнього проведення.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами та відповів на низку питань. Журналістів насамперед цікавила можливість перемовин між Україною та Росією.
- Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив про готовність Росії відновити перемовини з США щодо гарантій безпеки та договору про скорочення стратегічних озброєнь.
- У Кремлі вважають, що зустріч Президента України Володимира Зеленського та лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна можлива. Проте за певних умов.