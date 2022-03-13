Про це повідомив під час пресконференції голова МЗС Туреччини Мевлюта Чавушогла.

Путін оголосив, що не проти зустрічі, коли мав телефонні перемовини із президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Наразі МЗС Туреччини дбає про те, щоб організувати зустріч лідерів.

“Між сторонами ведуться технічні переговори в Білорусії. З іншого боку, є й старання інших каналів, які ми також підтримуємо”, – заявив Чавушоглу.

Українська сторона також готова до зустрічі. Тому наразі продовжують узгоджувати можливі перемовини, після чого мають обрати час і місце їхнього проведення.