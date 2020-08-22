У Кремлі вважають президента Білорусі Олександра Лукашенка "токсичним", тож не покладаються на збереження його режиму.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на двох інсайдерів з найближчого оточення російського президента Володимира Путіна.

Президент Росії Володимир Путін публічно підтримує виконувача обов’язків президента Білорусі Олександра Лукашенка, але насправді в Кремлі зовсім інша позиція з цього приводу.

Там вважають, що у Лукашенка немає 100% гарантії того, що він зможе утримати позиції в ситуації з протестами в країні, коли громадяни виступають проти його режиму правління. Саме з цієї причини він звернувся по допомогу до РФ, розраховуючи на підтримку багаторічного союзника.

“Росія не зацікавлена ​​в збереженні режиму Лукашенка, хоча й не прагнуть його знищити” – сказав один з кремлівських інсайдерів.

Другий інсайдер розповів, що в Кремлі кажуть про те, що навіть якщо Лукашенко зможе встояти в цій ситуації й збереже владу, він “втратив довіру як партнер, здатний виконувати угоди з Москвою”. Більш того, у Путіна вважають Лукашенка “токсичним”.

У виданні зауважили, що протягом цього і минулого року Лукашенко намагався довести Кремлю свою незалежність. З цієї причини в Москві припинили вести з ним активний діалог і вирішили почекати до виборів, передбачивши, що ситуація, що склалася, “зробить його вразливим щодо прагнення до близьких політичних та економічних відносин з Росією”.

Щодо можливого військового втручання РФ у ситуацію в Білорусі, то, за словами інсайдерів, така ймовірність мізерна. У Кремлі вважають, що такий сценарій може призвести до конфлікту з боку білоруських громадян, що викличе відповідну реакцію і стане причиною “серйознішого конфлікту, ніж в Україні”.

При цьому реакція Євросоюзу на те, що відбувається в Білорусі залишається одночасно “агресивною” і “делікатною”. Вони погрожують Лукашенку та його соратникам санкціями, підтримують опозицію, не визнають результати виборів, але одночасно не поспішають “вимагати проведення нових виборів”.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.