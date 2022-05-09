Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Путін своїми діями та висловлюваннями поставив під загрозу мир в усій Європі. І зазначив, що ФРН продовжить споряджати озброєння до України, оскільки іншого вибору керівництво РФ їм не залишило.

Про це Олаф Шольц заявив під час виступу на конгресі Федерації німецьких профспілок.

Загрозлива позиція РФ спровокувала Німеччину погодитись на поставки зброї Україні.

“Німеччина також постачає Україні великі партії озброєння, як і всі наші друзі і партнери в Європі та Північній Америці. Ми протягом багатьох років не постачали зброю в зони конфліктів. Але Путін не залишив нам іншого вибору”, – зазначив канцлер.

Шольц визнав, що дії Путіна поставили під загрозу мир в Європі та наголосив, що “це йому не зійде з рук”.

За словами німецького канцлера, Путін відмовився від принципу непорушності кордонів у Європі. Він наголосив, що цивілізований світ не зміг погодитися із цим, оскільки б це означало заохочення агресора в його злочинній діяльності.

Німеччина і надалі допомагатиме Україні в боротьбі проти РФ, запевнив Шольц.