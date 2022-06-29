Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент Росії Володимир Путін все ще хоче захопити більшу частину України. Вона поділилася трьома можливими сценаріями бойових дій в найближчій перспективі.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

За словами директорки американської розвідки, з огляду на поведінку Путіна та поле бою вони зробили висновок, що голова Кремля залишив ті самі політичні цілі, які мав раніше.

На її думку, найімовірнішим сценарієм може бути жорсткий конфлікт. Російські сили поступово можуть досягати успіху, але при цьому вони не будуть прориватися до мети Путіна.

Іншим сценарієм може стати великий прорив Росії або успіх України у стабілізації лінії фронту, досягнувши невеликих успіхів. Зокрема можливим напрямком може стати тимчасово окупований Херсон та інші райони південної України.

“Коротко кажучи, картина залишається досить похмурою”, — сказав Гейнс.