Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
За словами директорки американської розвідки, з огляду на поведінку Путіна та поле бою вони зробили висновок, що голова Кремля залишив ті самі політичні цілі, які мав раніше.
На її думку, найімовірнішим сценарієм може бути жорсткий конфлікт. Російські сили поступово можуть досягати успіху, але при цьому вони не будуть прориватися до мети Путіна.
Іншим сценарієм може стати великий прорив Росії або успіх України у стабілізації лінії фронту, досягнувши невеликих успіхів. Зокрема можливим напрямком може стати тимчасово окупований Херсон та інші райони південної України.
“Коротко кажучи, картина залишається досить похмурою”, — сказав Гейнс.
- Нагадаємо, 29 червня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав Москву загрозою для НАТО, натомість зазначив, що для України двері альянсу відкриті.
- На саміті НАТО, який проходить у Мадриді, лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що РФ є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.