Напередодні канцлер Німеччини провів телефонну розмову з російським президентом, після якої заявив, що позиції Володимира Путіна щодо війни в Україні не змінились навіть після двох місяців повномасштабного протистояння.

Про це Олаф Шольц розповів в інтерв’ю німецькому інтернет-порталу T-Online.

Відповідаючи на питання щодо того, чи змінились позиції Путіна щодо війни в Україні, німецький канцлер сказав: “Ні”.

Він додав, що за час повномасштабної війни Росії не вдалось досягти жодної поставленої мети: Україна не завойована, а українці майстерно та мужньо захищаються.

“НАТО не відступило, а навіть збільшило свої сили на східному фланзі Альянсу. А якщо до НАТО приєднаються Швеція та Фінляндія, Альянс стане ще сильнішим”, – наголосив Шольц.

Він також додав, що Росія зазнала чималих втрат у повномасштабній війні з Україною, які є набагато більшими, аніж втрати СРСР за десятиліття кампанії в Афганістані.

Шольц зауважив, що єдиним виходом для Путіна з цієї ситуації може стати домовленість з Україною.

“Я не знаю, чи сприймає Путін аргументи Заходу про те, що санкції шкодять Росії. У будь-якому випадку, Росія загнала себе в драматичну ситуацію. Ми просто бачимо, куди веде економічна ізоляція. Президент Росії повинен розуміти, що здатність його країни отримувати вигоду від світового прогресу заблокована, доки не настане справжній мир”, – додав канцлер ФРН.