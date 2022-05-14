Про це Олаф Шольц розповів в інтерв’ю німецькому інтернет-порталу T-Online.
Відповідаючи на питання щодо того, чи змінились позиції Путіна щодо війни в Україні, німецький канцлер сказав: “Ні”.
Він додав, що за час повномасштабної війни Росії не вдалось досягти жодної поставленої мети: Україна не завойована, а українці майстерно та мужньо захищаються.
“НАТО не відступило, а навіть збільшило свої сили на східному фланзі Альянсу. А якщо до НАТО приєднаються Швеція та Фінляндія, Альянс стане ще сильнішим”, – наголосив Шольц.
Він також додав, що Росія зазнала чималих втрат у повномасштабній війні з Україною, які є набагато більшими, аніж втрати СРСР за десятиліття кампанії в Афганістані.
Шольц зауважив, що єдиним виходом для Путіна з цієї ситуації може стати домовленість з Україною.
“Я не знаю, чи сприймає Путін аргументи Заходу про те, що санкції шкодять Росії. У будь-якому випадку, Росія загнала себе в драматичну ситуацію. Ми просто бачимо, куди веде економічна ізоляція. Президент Росії повинен розуміти, що здатність його країни отримувати вигоду від світового прогресу заблокована, доки не настане справжній мир”, – додав канцлер ФРН.
- Нагадаємо, 12 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав прохання Фінляндії приєднатися до НАТО і запропонував “повну підтримку” Берліна після того, як президент і прем’єр-міністр Фінляндії оголосили про свою підтримку приєднання до Альянсу. У такий спосіб північна країна, що має спільний кордон із РФ, зробила черговий крок до членства у військовому альянсі.
- Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була вражена свідченнями подій у місті Бучі, що на Київщині, під час тимчасової окупації росіянами. Вона наголосила, що постачання зброї Україні унеможливить вчинення воєнних злочинів.
- Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Путін своїми діями та висловлюваннями поставив під загрозу мир в усій Європі. І зазначив, що ФРН продовжить споряджати озброєння до України, оскільки іншого вибору керівництво РФ їм не залишило.