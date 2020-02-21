Таку заяву він зробив в інтерв’ю російському агентству “ТАСС”.

“Ні”, – відповів Путін на запитання про те, чи дивився він серіал.

Тоді ведучий поцікавився у очільника Кремля, чи бачив той хоча б фрагмент, в якому головний герой Василь Голобородько (у виконанні Володимира Зеленського) “вибирає годинник, як у Путіна”.

“Я не дивився. Я не знаю ні Голобородька, ні хто там що вибирає. Ні, я не дивився”, – заявив у відповідь Путін.

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Варто відзначити, що за сюжетом серіалу новообраний президент Голобородько приходить вибирати дорогий годинник і костюм, як йому тепер належить за статусом. Помічник розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (вимовляючи її назву як “хубло”). У відповідь на це герой Зеленського дивується: “Путін – хубло”?

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У грудні минулого року російський телеканал ТНТ показав кілька серій серіалу “Слуга народу”. При цьому з першого епізоду була вирізана вказана сцена з годинником.

Згодом ТНТ взагалі зняв з ефіру серіал “Слуга народу”.

Серіал зняла студія “Квартал 95”. Він складається з трьох сезонів. Прем’єра серіалу в Україні відбулася на телеканалі “1+1” в листопаді 2015 року, другого сезону – 23 жовтня 2017 року, а прем’єра третього сезону відбулася напередодні президентських виборів – в 2019 році. За сюжетом, головний герой – вчитель історії Василь Голобородько – став популярним у країні завдяки різкому відеоролику, що критикує владу і корупцію. Після цього його було обрано президентом України.