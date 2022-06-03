Однією з тем зустрічі президента РФ Володимира Путіна та очільника Африканського союзу і президента Сенегалу Макі Салла стала продовольча безпека.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Зустріч Путіна та Салла відбулася в п’ятницю, 3 червня, у російському місті Сочі.

Зазначається, що під час зустрічі лідери країн обговорили можливу продовольчу кризу, а також економічне та гуманітарне співробітництво.

Російський президент зауважив, що політична роль Африки на міжнародній арені і далі зростає. Також він додав, що у РФ з Африкою загалом та її окремими державами наразі хороші дружні та перспективні стосунки.

Салл повідомив, що африканські країни покладають великі надії на співробітництво з РФ. Однак він також наголосив, маючи на увазі держави Африки, що країни, які знаходяться дуже далеко від України, де зараз РФ здійснює військову агресію, відчули наслідки конфлікту.

За словами президента Сенегалу, санкції проти РФ ще більше загострили ситуацію, бо через них виникла проблема із доступом до зернових, особливо, до пшениці з РФ.

Салл висловив сподівання на співпрацю з РФ у цьому питанні, оскільки воно має серйозні наслідки для продовольчої безпеки в африканському регіоні.