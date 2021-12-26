Президент Росії Володимир Путін заявив, що він обміркує безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимоги щодо гарантій безпеки, які виключають розширення НАТО на Україну.

Про це пише американське видання ABC News.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін хотів розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.

Коли США та їх союзники відмовилися надавати такі гарантії, посилаючись на принципи НАТО, президент РФ пригрозив, що Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.

Сьогодні Путін закликав Захід швидко задовольнити вимоги РФ, попередивши, що Москві доведеться вжити “адекватних військово-технічних заходів”, якщо Захід продовжить свій “агресивний” курс “на порозі нашого дому”.

На прохання уточнити, якою може бути така реакція Москви, він сказав у коментарі російському державному телебаченню в неділю, що “вона може бути різноманітною”, додавши без уточнення, що “це залежатиме від того, які пропозиції мені подадуть наші військові експерти”.

Путін підтвердив, що членство України в НАТО або розміщення зброї альянсу є червоною лінією для Москви, яку вона не дозволить Заходу перетнути.

“Нам немає куди відступати”, – сказав він, додавши, що НАТО може розмістити в Україні ракети, які за чотири-п’ять хвилин досягнуть Москви. “Вони підштовхнули нас до межі, яку ми не можемо переступити. Вони довели це до того моменту, коли ми просто повинні їм сказати: “Стій!”.