Путін обрав конфронтацію і зруйнував міжнародну систему правопорядку – Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко різко засудив визнання Кремлем незалежності ОРДЛО та заявив, що підписання відповідного договору президентом Росії Володимиром Путіним є остаточним руйнуванням міжнародної системи правопорядку.

Про це Петро Порошенко написав у Facebook.

Він наголосив, що жорстко засуджує рішення Росії щодо “визнання незалежності” так званих ДНР і ЛНР і додав, що таким рішенням влада Росії штовхає світ на межу нової світової війни, хоч першочергово Кремль був націлений на Україну.

Порошенко наголосив, що ненависть до українського суверенітету штовхає президента РФ на божевілля. Визнанням незалежності ОРДЛО Москва легалізує свою багаторічну окупацію цієї території України. І це він готовий робити навіть ціною конфлікту із Західним світом.

“Путін загрожував і продовжує загрожувати самій незалежності України, і заради цього готовий до безстрокової конфронтації із колективним Заходом”, – стверджує п’ятий президент.

Політик написав, що влада Путіна є загрозою для миру і безпеки для окупованих територій, України, світу та свого власного народу – росіян.

Також Петро Порошенко наголосив, що цей крок ставить крапку на Мінських угодах. Він закликав до негайного запровадження санкцій проти Путіна та його оточення, всіх членів сьогоднішнього засідання Ради безпеки Росії, російських олігархів та депутатів обох палат російського парламенту.

Політик закликав до єдності: “Ми маємо бути єдиними – всі українці, весь демократичний світ у протистоянні цій загрозі”.