Про це стало відомо під час наради президента РФ з членами уряду.
Очільник МОЗ РФ Михайло Мурашко повідомив, що перша вакцина від коронавірусу показала високу ефективність і безпеку.
Путін зазначив у відповідь, що ця вакцина “ефективна” і “пройшла всі необхідні перевірки”.
“Наскільки мені відомо, сьогодні вранці зареєстрована перша в світі вакцина проти нової коронавірусної інфекції … Знаю, що вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий і, повторюю, пройшла всі необхідні перевірки”, – сказав Путін.
Також, за словами глави РФ, одна з його дочок вже зробила щеплення від COVID-19.
Наступний етап – налагодження масового випуску вакцини, щоб можна було прищепити педагогів і медиків (у вересні), а потім й інших громадян.
Він пояснив, що вакцинація від коронавірусу в РФ повинна проводитися добровільно.
Директор центру Гамалії Олександр Гінзбург повідомив, що одночасно з запуском третьої фази випробувань вакцини від COVID-19 в Москві почнеться її введення в цивільний обіг в декількох регіонах. Це буде, приблизно, в кінці 2020 року – січні 2021 року.
- Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною в середині 2021-го року.
- Раніше Віктор Ляшко заявляв, що вакцина від COVID-19, яка розробляється китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тисячу гривень.