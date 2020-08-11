Президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої в світі вакцини від коронавірусу, яку планують масово запускати.

Про це стало відомо під час наради президента РФ з членами уряду.

Очільник МОЗ РФ Михайло Мурашко повідомив, що перша вакцина від коронавірусу показала високу ефективність і безпеку.

Путін зазначив у відповідь, що ця вакцина “ефективна” і “пройшла всі необхідні перевірки”.

“Наскільки мені відомо, сьогодні вранці зареєстрована перша в світі вакцина проти нової коронавірусної інфекції … Знаю, що вона працює досить ефективно, формує імунітет стійкий і, повторюю, пройшла всі необхідні перевірки”, – сказав Путін.

Також, за словами глави РФ, одна з його дочок вже зробила щеплення від COVID-19.

Наступний етап – налагодження масового випуску вакцини, щоб можна було прищепити педагогів і медиків (у вересні), а потім й інших громадян.

Він пояснив, що вакцинація від коронавірусу в РФ повинна проводитися добровільно.

Директор центру Гамалії Олександр Гінзбург повідомив, що одночасно з запуском третьої фази випробувань вакцини від COVID-19 в Москві почнеться її введення в цивільний обіг в декількох регіонах. Це буде, приблизно, в кінці 2020 року – січні 2021 року.