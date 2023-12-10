Диктатор не зміг опанувати емоції: в одній руці тримав шампанське, іншу – сховав у кишеню, і виголошує тираду про «українських фашистів».

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що київська влада «зовсім очманіла», коли об’явила росіян некорінною нацією в Україні. Із такими словами він виступив після вручення медалей «Золота зірка» з нагоди Дня героїв вітчизни РФ. Фрагмент бесіди опублікував пропагандист телеканалу «Россия-1» у своєму Telegram-каналі.

«Ніколи нічого подібного ми не робимо, якби не почали знищувати Росію на наших історичних територіях, виганяти людей звідти, оголосили росіян некорінною нацією в Україні, зовсім збожеволіли? Зовсім – як простіше, по народному – очманіли зовсім?», – заявив російський диктатор, тримаючи в руці келих із шампанським.