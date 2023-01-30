Колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону погрожував ракетним ударом особисто президент Росії Володимир Путін. У них відбулася така телефонна розмова у лютому напередодні вторгнення Росії до України.

Про це повідомило BBC.

Борис Джонсон розповів про довгу розмову з Путіним у документальному фільмі “Путін проти Заходу”.

“У якийсь момент він пригрозив мені і сказав: «Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину», або щось у цьому дусі”, – цитував Джонсон слова президента Росії.

Коментар Путіна пролунав після попередження, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки, оскільки призведе до західних санкцій.

Тодішній британський прем’єр намагався донести до президента Росії, що Україна найближчим часом не вступить до НАТО. Борис Джонсон попередив Путіна, що будь-яке вторгнення означатиме “більше НАТО, а не менше НАТО”, біля кордонів Росії. За його словами, під час розмови у нього склалося враження, що Путін “просто підігравав” спробам схилити його до переговорів.

У Росії повідомляли, що телефонна розмова між британським прем’єром і російським президентом відбулася 2 лютого 2022 року. За день до цього Джонсон був у Києві, де провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

У Кремлі зазначали, що за результатами розмови було проведено “досить детальний обмін думками” з питання України та російських вимог так званих гарантій безпеки. Водночас у Великій Британії заявляли, що Джонсон висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з російською “недружньою поведінкою”. Водночас представник тодішнього прем’єра заявив, що будь-яке російське вторгнення на українську територію буде “трагічною помилкою”.