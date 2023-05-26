Президент РФ Володимир Путін заявив, що ідея відновлення прямих авіарейсів із Грузією належала особисто йому.

Джерело: російська пропагандистська агенція ТАСС.

За словами Путіна, відкриття авіасполучення з Грузією було його особистою пропозицією та рішенням, адже так Росія нібито “робить кроки назустріч Грузії” і “робитиме їх надалі”.

Він назвав несподіванкою “галас”, що здійнявся в Грузії після скасування візового режиму і відновлення авіаперельотів.

“Зовсім збожеволіли”, – додав російський президент.

ДОВІДКА. Вчора президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що бойкотуватиме Georgian Airways через відновлення рейсів до РФ. Вона закликала громадян зробити те саме.

10 травня російський президент Володимир Путін підписав два укази, що стосуються Грузії: про запровадження безвізу та скасування заборони авіарейсів, що діяла протягом трьох років. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення глави Росії.

В Європейському Союзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію, дотримуючись санкцій проти країни-агресора. Проте російська авіакомпанія “Азимут” та грузинська Georgian Airways можуть відновити сполучення з Москви до Тбілісі. Також Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі.