Президент Росії Володимир Путін заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про Другу світову війну можуть негативно позначитися на відносинах між країнами.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс”.

У січні 2020 року президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі визнав вину СРСР у Другій світовій війні і Голокості.

Під час своєї п’ятихвилинної промови Зеленський згадав про “злочинну змову тоталітарних режимів” — радянського та нацистського, що призвела до початку Другої світової війни.

“Польща та польський народ першими відчули на собі злочинну змову тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту”, — сказав Зеленський.

Так, в рамках документального проекту “Росія. Кремль. Путін”, фрагмент якого був показаний на телеканалі “Росія-1”, у Путіна запитали про те, як він ставиться до висловлювань Зеленського про Другу світову війну.

“Негативно. Я думаю, що і для самого Володимира Олександровича нічого в цьому хорошого немає. Маю на увазі, що сама Україна сильно постраждала під час Другої світової війни”, – сказав Володимир Путін.