Російський президент Володимир Путін переконаний, що у війні проти України час на його боці. Він впевнений, що має у своєму розпорядженні достатньо ресурсів для підживлення військової машини.

Про це повідомило Bloomberg.

За даними Служби зовнішньої розвідки Естонії, навряд чи РФ досягне “якісного стрибка” у своїй здатності вести війну. Водночас Путін не планує зупинятися попри невдачі в перший рік вторгнення. Для нього ключовим фактором є ослаблення підтримки України з боку союзників, тобто США і НАТО.

“Путін тягне час, вважаючи, що Україна і Захід виснажаться раніше, ніж Росія”, — йдеться в доповіді.

Російський президент переконаний, що йому вдасться змусити Україну сісти за стіл переговорів, якщо продовжувати ракетні удари.

У доповіді йдеться, що Кремль не демонструє ознак слабкості. Уряд РФ здатний розгорнути інструменти “пропагандистського імперіалізму” попри те, що військові стратеги були захоплені здатністю України захищати себе і масштабами санкцій США і ЄС.

“Російська еліта все більше стурбована тим, що Путін з’їхав з глузду, але більшості з них не вистачає мужності зробити реальні кроки до змін”, – зазначено у звіті.

У звіті розглядають потенційну постпутінську Росію, де не існує жодного значного угруповання, яке б поділяло демократичні цінності. За владу можуть боротися “радикальні” фракції, серед них — Євгеній Пригожин та Рамзан Кадиров.

Розвідка Естонії назвала авторитарний режим Путіна Радянським Союзом 2.0. Зокрема на горизонті “немає нового Горбачова, не кажучи вже про Єльцина”.

В Естонії стурбовані тим, що вторгнення РФ до України підвищило ризик військового конфлікту в країнах Балтії. На східному фланзі очікують напруженість через подальшу мобілізацію та заплановані масштабні російські військові навчання цього року.

Оскільки Кремль розглядає країни Балтії як найвразливіший регіон у НАТО, то “з великою ймовірністю” Москва надасть пріоритет відновленню своїх збройних сил поблизу Естонії. Процес може зайняти до чотирьох років.