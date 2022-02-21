Про це політикиня написала у Twitter.
Вона наголосила, що дії президента РФ перевершили фантазії Франца Кафки та Джорджа Орвела. Інґріда Шимоніте наголосила, що в Путіна, якого вона назвала диктатором, немає жодних обмежень.
“Путін просто перевершив Кафку й Орвелла: не існує обмежень для уяви диктатора, не існує занадто низьких показників, не існує занадто кричущої брехні, не існує червоних ліній, які він переходить”, – заявила прем’єр-міністерка Литви.
Вона резюмувала, що сьогоднішнє визнання незалежності ОРДЛО може багатьом здатися сюрреалістичним для демократичного світу. Але саме нинішня реакція світової спільноти, на переконання Інґріди Шимоніте, буде визначною у долях майбутніх поколінь.
- Нагадаємо, 21 лютого Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно скликати Раду Європи у зв’язку із визнанням президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.
- Очільник міністерства зовнішніх справ Латвії закликав ЄС негайно розпочати процес введення санкцій проти РФ.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.