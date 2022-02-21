Про це політикиня написала у Twitter.

Вона наголосила, що дії президента РФ перевершили фантазії Франца Кафки та Джорджа Орвела. Інґріда Шимоніте наголосила, що в Путіна, якого вона назвала диктатором, немає жодних обмежень.

“Путін просто перевершив Кафку й Орвелла: не існує обмежень для уяви диктатора, не існує занадто низьких показників, не існує занадто кричущої брехні, не існує червоних ліній, які він переходить”, – заявила прем’єр-міністерка Литви.

Вона резюмувала, що сьогоднішнє визнання незалежності ОРДЛО може багатьом здатися сюрреалістичним для демократичного світу. Але саме нинішня реакція світової спільноти, на переконання Інґріди Шимоніте, буде визначною у долях майбутніх поколінь.