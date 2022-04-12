Про це повідомляє американська газета The New York Times.
Відомо, що Карл Нехаммер став першим європейським лідером, який зустрівся з російським президентом після 24 лютого 2022 року. Зустріч Путіна та Нехаммера відбулась за зачиненими дверима та без спільної пресконференції.
Проте Карл Нехаммер все ж поспілкувався з журналістами, яким заявив що не має ніяких оптимістичних новин щодо ситуації в Україні. Більш того, австрійський канцлер остерігається, що Росія має намір розпочати більш жорсткі воєнні дії.
Зокрема Нехаммер зауважив, що президент РФ зневажливо ставиться до війни в Україні. Він також додав, що російська армія мобілізує сили для широкомасштабних дій на Донбасі. За його словами, бій, який очікується, “неможна недооцінювати за жорстокістю”.
Канцлер Австрії додав, що розповів Путіну про воєнні злочини вчинені російськими військовими на Київщині. Також він повідомив Путіна про знищені російські танки, які бачив особисто під час свого візиту до України. Проте президент РФ всі звинувачення відкинув.
“Наприкінці зустрічі Путін мені сказав: “Було б краще, якби це скоріше закінчилось””, – додав Нехаммер.
Водночас який сенс вкладає у ці слова очільник Кремля невідомо. Адже вони можуть означати як готовність до мирних перемовин, так і підготовку до швидкого і жорсткого штурму на Донбасі.
“У нас не має бути ілюзій: Володимир Путін повністю прийняв логіку війни і діє відповідно до неї. Тому я вважаю, що необхідно постійно зіштовхувати його з фактами війни”, – розповів Карл Нехаммер.
- Нагадаємо, НАТО очікує, що РФ проведе “дуже концентрований” удар на сході України з метою захоплення всієї території Донецької та Луганської областей, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.
- Раніше кореспондент американського телеканалу CNN, оглядач Стівен Коллінсон вважає, що всі намагання Заходу покарати президента РФ Володимира Путіна за війну проти України не дають бажаного результату.
- Також президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який є давнім прихильником зближення Заходу з РФ, визнав, що роки його підтримки Путіна і газопроводу “Північний потік-2” були явною помилкою.