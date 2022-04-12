У понеділок, 11 квітня, відбулась зустріч президента РФ Володимира Путіна та канцлера Австрії Карла Нехаммера. За словами останнього, під час перемовин Путін заявив, що хоче, аби війна в Україні "скоро закінчилась".

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Відомо, що Карл Нехаммер став першим європейським лідером, який зустрівся з російським президентом після 24 лютого 2022 року. Зустріч Путіна та Нехаммера відбулась за зачиненими дверима та без спільної пресконференції.

Проте Карл Нехаммер все ж поспілкувався з журналістами, яким заявив що не має ніяких оптимістичних новин щодо ситуації в Україні. Більш того, австрійський канцлер остерігається, що Росія має намір розпочати більш жорсткі воєнні дії.

Зокрема Нехаммер зауважив, що президент РФ зневажливо ставиться до війни в Україні. Він також додав, що російська армія мобілізує сили для широкомасштабних дій на Донбасі. За його словами, бій, який очікується, “неможна недооцінювати за жорстокістю”.

Канцлер Австрії додав, що розповів Путіну про воєнні злочини вчинені російськими військовими на Київщині. Також він повідомив Путіна про знищені російські танки, які бачив особисто під час свого візиту до України. Проте президент РФ всі звинувачення відкинув.

“Наприкінці зустрічі Путін мені сказав: “Було б краще, якби це скоріше закінчилось””, – додав Нехаммер.

Водночас який сенс вкладає у ці слова очільник Кремля невідомо. Адже вони можуть означати як готовність до мирних перемовин, так і підготовку до швидкого і жорсткого штурму на Донбасі.