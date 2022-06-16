Про це він розповів в інтерв’ю журналісту, публіцисту та блогеру Віталію Портникову для спільного проєкту видання “Радіо Свобода”, телеканалів “Еспресо” та “Настоящее Время”.
Політик наголосив, що існує декілька умов договороспроможності президента РФ Володимира Путіна. Перш за все, на перемовини з ним необхідно виходити із сильних позицій. Якщо ж ти вийшов зі слабких – Путін піде так далеко, як йому дозволять зайти.
Також Путіну ні в якому разі не можна вірити – ні найменшим сказаним ним дрібницям.
“Путін багато разів обіцяв мені і виведення російських військ, і припинення вогню, і виведення важкої техніки та артилерії, і звільнення заручників, і цілу низку інших речей, у тому числі й гарантоване повернення Донецької та Луганської областей, причому розписано алгоритм цього повернення”, – розповів Порошенко.
Але також його не варто боятися, бо страх перед диктатором РФ – це вже автоматичний програш.
Порошенко також переконаний, що не можна вплутуватися в якісь складні структури, гарантії безпеки України, Росії, моделі країн-гарантів. Потрібно насамперед зупинитися на порядку денному з трьох пунктів: припинення вогню, виведення російських військ із зайнятих територій і гуманітарні питання.
“Лише другим етапом у нас має бути організація системи безпеки. Причому щодо України її не треба обговорювати. Україна визначила, які гарантії безпеки нас влаштовують”, – наголосив він.
- Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон впевнений, що перемовини між лідерами України та Росії щодо завершення повномасштабної війни — неминучі.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона за те, що вони продовжують вести телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, порівнявши останнього з Гітлером.