П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловився стосовно потенційних російсько-українських перемовин і того, коли та за яких умов їх краще розпочинати.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту, публіцисту та блогеру Віталію Портникову для спільного проєкту видання “Радіо Свобода”, телеканалів “Еспресо” та “Настоящее Время”.

Політик наголосив, що існує декілька умов договороспроможності президента РФ Володимира Путіна. Перш за все, на перемовини з ним необхідно виходити із сильних позицій. Якщо ж ти вийшов зі слабких – Путін піде так далеко, як йому дозволять зайти.

Також Путіну ні в якому разі не можна вірити – ні найменшим сказаним ним дрібницям.

“Путін багато разів обіцяв мені і виведення російських військ, і припинення вогню, і виведення важкої техніки та артилерії, і звільнення заручників, і цілу низку інших речей, у тому числі й гарантоване повернення Донецької та Луганської областей, причому розписано алгоритм цього повернення”, – розповів Порошенко.

Але також його не варто боятися, бо страх перед диктатором РФ – це вже автоматичний програш.

Порошенко також переконаний, що не можна вплутуватися в якісь складні структури, гарантії безпеки України, Росії, моделі країн-гарантів. Потрібно насамперед зупинитися на порядку денному з трьох пунктів: припинення вогню, виведення російських військ із зайнятих територій і гуманітарні питання.

“Лише другим етапом у нас має бути організація системи безпеки. Причому щодо України її не треба обговорювати. Україна визначила, які гарантії безпеки нас влаштовують”, – наголосив він.