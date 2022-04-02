Про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав у Twitter.

Політик розкритикував Європу за недостатньо жорстку позицію щодо санкцій проти Росії.

Він заявив, що сотні тисяч українців прокидаються зі страхом, ч над їхніми домівками не літають російські літаки. В то час як в Європі, на думку політика, лотерея: одного разу говорять про сильніші санкції, а наступного дня там лунають заклики “не перебільшувати”. Путін підпалив всю Україну, а Європа гадає чи вистачить їй протипожежної ковдри, наголосив Моравецький.

  • Рада міністрів Польщі ухвалила законопроєкт, яким забороняє імпортувати російське вугілля, а також заморожує активи компаній, які підтримують РФ.
  • Прокуратура США знайшла докази того, що російські олігархи, намагаючись уникнути Західних санкцій, ховають своє майно.