Аби стати в РФ "іноагентом", вже необов'язково отримувати гроші із зарубіжжя. Достатньо перебувати "під іноземним впливом в інших формах". Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін, за яким статусом "іноагента" можуть наділяти осіб і без іноземного фінансування.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Відповідно до закону “Про контроль за діяльністю осіб, які перебувають під іноземним впливом”, “іноагентами” можуть бути визнані будь-які російські чи іноземні організації або фізичні особи, якщо вони отримують іноземну підтримку або “перебувають під іноземним впливом в інших формах”, а також ведуть політичну діяльність, або збирають відомості про військово-технічну діяльність РФ, які “можна використовувати проти безпеки країни”.

Водночас не можуть бути визнані “іноагентами” об’єднання роботодавців, торгово-промислові палати та посадові особи міжнародних організацій.

Політичною діяльністю, як наголошується в документі, не вважаються захист традиційних сімейних цінностей, діяльність у галузі науки, культури, охорони здоров’я, соцпідтримки, пропаганди здорового способу життя, спорту, захисту природи та благодійності.

Водночас документ забороняє “іноагентам” вести просвітницьку та педагогічну діяльність з неповнолітніми та виробляти для них інформаційну продукцію, брати участь у закупівлях товарів та послуг для державних та муніципальних потреб, отримувати фінансову держпідтримку, використовувати значні об’єкти критичної інфраструктури та брати участь як експертам у державній екологічній експертизі. “Іноагентам” також заборонять роботу на державній та муніципальній службі, їм не можна бути членами виборчкомів та організаторами публічних заходів.