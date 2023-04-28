Про це повідомляє російське видання SOTA, посилаючись на відповідні закони на урядовому порталі РФ.
Загалом протягом дня Путін підписав 43 документи. Так, він затвердив поправки, що дозволяють позбавити набутого громадянства РФ згідно зі статтями про дискредитацію армії, за ухилення від військової служби, дезертирство та участь у діяльності так званих “небажаних організацій”.
Відтепер позбавити громадянства росіян можуть без суду, достатньо лише висновку ФСБ про те, що громадянин “створює загрозу національній безпеці” Росії.
Також Путін дозволив призначати довічне ув’язнення за державну зраду та посилити покарання й за іншими кримінальними статтями.
Зокрема, за диверсію передбачено покарання до 20 років колонії. Водночас до 20 років загрожує за вчинення дій, які створили загрозу загибелі людей та спрямовані на дестабілізацію ситуації у РФ.
Також Путін підписав закон, який передбачає покарання до 5 років позбавлення волі за підтримку рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі.
- Російський президент Володимир Путін затвердив так званий “порядок проживання в РФ” для українців на тимчасово окупованих територіях, що передбачає депортацію мешканців, котрі до 1 липня 2024 року відмовлятимуться приймати російське громадянство.
- Під час навчань білоруські військові працювали із тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності “Іскандер”, що “підштовхнуло” президента Росії Володимира Путіна до посилення погроз щодо розміщення ядерної зброї на території країни-союзника.
- Участь президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті ринків, що розвиваються, у Йоганнесбурзі вже стала величезним головним болем для його колеги, президента ПАР Сиріла Рамафоси – після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув російському президенту звинувачення у воєнних злочинах.