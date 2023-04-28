Сьогодні, 28 квітня, президент Росії Володимир Путін підписав низку нових законів. Зокрема, ті, що передбачають довічне ув'язнення за держзраду, а також позбавлення набутого громадянства за "фейки".

Про це повідомляє російське видання SOTA, посилаючись на відповідні закони на урядовому порталі РФ.

Загалом протягом дня Путін підписав 43 документи. Так, він затвердив поправки, що дозволяють позбавити набутого громадянства РФ згідно зі статтями про дискредитацію армії, за ухилення від військової служби, дезертирство та участь у діяльності так званих “небажаних організацій”.

Відтепер позбавити громадянства росіян можуть без суду, достатньо лише висновку ФСБ про те, що громадянин “створює загрозу національній безпеці” Росії.

Також Путін дозволив призначати довічне ув’язнення за державну зраду та посилити покарання й за іншими кримінальними статтями.

Зокрема, за диверсію передбачено покарання до 20 років колонії. Водночас до 20 років загрожує за вчинення дій, які створили загрозу загибелі людей та спрямовані на дестабілізацію ситуації у РФ.

Також Путін підписав закон, який передбачає покарання до 5 років позбавлення волі за підтримку рішень міжнародних організацій, у яких РФ не бере участі.