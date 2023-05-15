Про це йдеться в указі Путіна.

На отримання російського паспорта за спрощеною системою можуть “претендувати іноземні громадяни, які уклали під час проведення спеціальної військової операції контракти про проходження військової служби”. Те саме стосується їхніх членів родин – дружини, дітей та батьків.

Восени 2022 року Путін вже видавав указ, що передбачав видачу паспортів РФ іноземцям, які долучилися до ЗС РФ не менше ніж на рік і лише у випадку, якщо вони брали участь у бойових діях не менше шести місяців.