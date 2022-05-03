Президент Росії Володимир Путін підписав указ про економічні санкції у відповідь на "недружні дії деяких іноземних держав і міжнародних організацій".

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Імена фізичних чи юридичних осіб, яких торкнулися заходи, у документ не включаються.

Однак указ надає уряду Росії 10 днів для складання списку тих, хто підлягає санкції, а також простір для визначення “додаткових критеріїв” щодо кількості операцій, які можуть бути обмежені.

Указ забороняє експорт продукції та сировини фізичним та юридичним особам, які потрапили під санкції. Він також забороняє операції з іноземними фізичними особами та компаніями, які постраждали від санкцій у відповідь Росії.

Згідно з указом, уряд Росії має 10 днів на те, щоб скласти списки іноземних осіб і компаній, які підлягають санкції, а також визначити “додаткові критерії” для низки операцій, на які можуть поширюватися обмеження.

Нагадаємо, в острівній державі Фіджі заарештували яхту “Amadea” російського мільярдера Сулеймана Керімова, який потрапив під санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу.