10 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори.

Про це свідчить відповідний документ.

Зазначається, що указ в РФ набуває чинності з дня публікації.

“Призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности”, – зазначено в указі.

Своєю чергою, російські ЗМІ наголошують, що нібито такий указ є щорічним. 2022 року російський лідер підписав аналогічний документ 18 лютого.

Зауважимо, 10 травня президент РФ також підписав два укази, що стосуються Грузії: про запровадження безвізу та скасування заборони авіарейсів, що діяла три роки. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення глави Росії.

Водночас за даними надсекретних документів американської розвідки, між очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним та військовим керівництвом Росії “розгортається справжня ворожнеча”. Міноборони РФ намагалось придушити критику засновника приватної військової компанії на свою адресу.