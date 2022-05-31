Президент Росії Володимир Путін підписав указ про прискорене набуття російського громадянства для українських дітей-сиріт, які примусово були вивезені у РФ.

Відповідний указ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

У документі мовиться, що діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування або недієздатні особи з тимчасово окупованих Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України, будуть отримувати громадянство РФ за спрощеною процедурою.

Українські діти можуть отримати російське громадянство лише на основі заяви, яку можуть написати:

– опікун або піклувальник дитини, який є громадянином РФ, України чи мешканцем ОРДЛО (за винятком ситуації, якщо опікуна дитині призначили тимчасово за спільною згодою батьків, які протягом певного періоду не можуть виконувати свої батьківські обов’язки);

– керівник організації для дітей-сиріт/дітей без батьківського піклування, яка розташована на території ОРДЛО, Запорізької та Херсонської областей, якщо дитина є вихованцем такої організації (за винятком ситуації, коли дитина опинилась в організації тимчасово, поки батьки/усиновителі/опікуни/піклувальники з вагомих причин не можуть виконувати свої обов’язки);

– керівник органу опіки та піклування, який виконує обов’язки опікуна або піклувальника щодо дитини.