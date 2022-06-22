На тлі наслідків введених санкцій президент РФ Володимир Путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань із зовнішнього боргу у валюті, що передбачає здійснення виплат у рублях.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Так, відповідно до тексту указу, зобов’язання РФ з державним єврооблігаціям вважатимуться виконаними після оплати в рублях за курсом на внутрішньому ринку в день платежу.

“З метою виконання РФ державних боргових зобов’язань, виражених у державних цінних паперах, номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, Російська Федерація має право направити в небанківську кредитну організацію, що є центральним депозитарієм, заяву про відкриття на ім’я іноземного депозитарію (без особистої присутності його представника) рахунки типу “І”, що ведеться в рублях”, – йдеться у тексті указу.

Згідно з документом, бенефіціарами цих рахунків будуть утримувачі єврооблігацій. Рублеві виплати за валютним боргом вважатимуться “виконаними належно” без урахування думки тих, кому ці виплати призначаються.

Після введених за російське вторгнення в Україну санкцій РФ зіштовхнулась з проблемами при оплаті свого держборгу у валюті. Резерви російського Центробанку в Європі та США заморожені, а санкції заборонили західним інвесторам операції із російським Мінфіном, Центробанком або Фондом національного добробуту (ФНБ).

На початку березня американський Мінфін видав тимчасову ліцензію, зробивши виняток із санкцій виплат за держборгом. Наприкінці травня міністерство фінансів США не продовжило дію цієї ліцензії.

Так, як пояснив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, іноземні інвестори повинні будуть відкрити валютні та рублеві рахунки в російському банку та видавати доручення на продаж валюти, щоб отримати платіж за держборгом в оригінальній валюті. За допомогою такої схеми Мінфін розраховує проводити платежі, минаючи західну розрахункову інфраструктуру.

Мінфін неодноразово наголошував, що РФ не планує оголошувати дефолтів за борговими зобов’язаннями, оскільки країна має кошти для виплат.