Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости“.

У документі, яке опублікувало російське ЗМІ, зазначається, що відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатна чисельність збройних сил РФ збільшиться на 137 тисяч осіб.

Відтак чисельність армії РФ буде збільшено з 1,9 мільйона до 2,04 мільйона осіб з 2023 року.

“Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців”, – йдеться у тексті указу.

Згідно з опублікованим документом, указ підписаний президентом РФ сьогодні, 25 серпня. Проте він набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Нещодавно в тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого “голови ЛНР” Леоніда Пасічника. Під час промови він оголосив про початок “загальної мобілізації” на території так званої “ЛНР”. Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії не повідомлялось.

Натомість у Луганській області російські окупаційні військові продовжують залучати населення до війни. Для виконання плану мобілізації окупанти пропонують по 60 тисяч рублів за інформацію про місцеперебування чоловіків. Чоловіки продовжують ховатися від російських військових та примусової мобілізації на окупованих теренах. Окупанти пропонують грошову винагороду за дані. Інформацію “зливають” родичі або сусіди.