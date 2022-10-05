Про це свідчить низка повідомлень у російських прокремлівських агенцій “РИА Новости” й “ТАСС” у Telegram.
Водночас для територій окупованих Херсонської та Запорізької областей російська влада не намагалася створити ілюзію про так звану “самостійність”, анексувавши їх.
Зазначається, що Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов’язків “глави ДНР”, Леоніда Пасічника – тимчасовим виконувачем обов’язків “глави ЛНР”, Євгена Балицького – тимчасовим виконувачем обов’язків “губернатора” Запорізької області, а Володимира Сальдо – тимчасовим виконувачем обов’язків “губернатора Херсонської області”.
Також Херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що митний контроль на межі між Херсонською областю та Кримом більше не існує.
Нагадаємо, що вчора Держдума РФ на засіданні 3 жовтня ратифікувала договори щодо “прийняття” до складу Росії тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Усі чотири псевдодокументи росіяни підтримали одностайно.
Підставами для “прийняття” нібито є результати псевдореферендумів, що пройшли на окупованих територіях з 23 по 27 вересня, а також “декларації про їхню незалежність”, “пропозиції про прийняття до складу Росії та договори між ними та Росією”.
- Міністерство закордонних справ Грузії рішуче засуджує проведені РФ псевдореферендуми та спробу незаконної анексії територій України.
- Туреччина не визнаватиме анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його держава й надалі підтримуватиме зусилля України для відновлення контролю над окупованими Росією територіями. У такий спосіб, він відреагував на дії РФ щодо анексії частини наших територій 30 вересня.
- Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Велика Британія ніколи не визнає анексію Росією Донецької, Луганської, та частини Херсонської й Запорізької областей.