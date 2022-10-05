Президент РФ Володимир Путін підписав так звані "закони про прийняття" до Російської Федерації окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це свідчить низка повідомлень у російських прокремлівських агенцій “РИА Новости” й “ТАСС” у Telegram.

Водночас для територій окупованих Херсонської та Запорізької областей російська влада не намагалася створити ілюзію про так звану “самостійність”, анексувавши їх.

Зазначається, що Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов’язків “глави ДНР”, Леоніда Пасічника – тимчасовим виконувачем обов’язків “глави ЛНР”, Євгена Балицького – тимчасовим виконувачем обов’язків “губернатора” Запорізької області, а Володимира Сальдо – тимчасовим виконувачем обов’язків “губернатора Херсонської області”.

Також Херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що митний контроль на межі між Херсонською областю та Кримом більше не існує.

Нагадаємо, що вчора Держдума РФ на засіданні 3 жовтня ратифікувала договори щодо “прийняття” до складу Росії тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Усі чотири псевдодокументи росіяни підтримали одностайно.

Підставами для “прийняття” нібито є результати псевдореферендумів, що пройшли на окупованих територіях з 23 по 27 вересня, а також “декларації про їхню незалежність”, “пропозиції про прийняття до складу Росії та договори між ними та Росією”.